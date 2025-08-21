Once motocicletas y dos camionetas, todas con emblemas oficiales, entraron a fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional en el municipio de Sahagún, Córdoba.

Cortesía Policía de Córdoba.

La entrega de este parque automotor se produjo en la mañana de este jueves 21 de agosto en la sede de la alcaldía de Sahagún, hasta donde se trasladó el coronel Elkin Corredor Rueda, comandante del Departamento de Policía Córdoba, a recibirla.

El oficial sostuvo que esta entrega fortalece la presencia y cercanía de la Policía en el municipio.

“Hoy nos encontramos unidos como una sola familia, con un propósito común: fortalecer la seguridad y la convivencia en Sahagún, bajo nuestro lema: Seguros, Cercanos y Presentes”, anotó.

Cortesía Policía de Córdoba.

Por su parte, Jairo Balmaceda Otero, alcalde de Sahagún sostuvo que esta acción refleja el compromiso colectivo de su administración con la seguridad y la sana convivencia de los ciudadanos.

Siete de las motocicletas y una camioneta las entregó la alcaldía de Sahagún, mientras que la gobernación aportó cuatro motocicletas y otra camioneta. Todo tuvo una inversión de más de 1.300 millones de pesos.

