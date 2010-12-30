Archivo

Santa Marta.

El gobernador encargado del Magdalena Aurelio Iragorri Valencia sentenció que si los habitantes de Tasajera, Palmira, Pueblo Viejo e Isla del Rosario, convertidos en ‘peajes humanos’ no salen voluntariamente de la carretera Barranquilla-Ciénaga, hoy mismo tomará acciones policivas.

El mandatario de los magdalenenses expresó que se le va a hacer un nuevo llamado a estas personas para que tomen conciencia y, por sus propios, medios despejen la arteria.

Según él, se van a fortalecer las acciones humanitarias, llevando mercados, subsidios de reubicación temporal y arrendamientos para que no existan disculpas para permanecer en el sitio. 'No vamos a admitir que sigan adelante con este tema', sostuvo.

Aseguró que estas personas no volverán a la carretera, y que si lo hacen no lo permitirá porque están generando una situación de hecho que es inadmisible para su administración.

'Vamos a realizar de aquí en adelante acciones de carácter policivo que no sean violentas y que obedezcan a una concertación para evitar, en la medida de lo posible, con toda la fuerza de la ley, que se siga presentando esta situación de desorden que es aprovechada por algunos para venir a pescar en río revuelto', precisó Iragorri Valencia.

DE NOCHE TOMAN RON. Para el gobernante está claro que hay personas que se aprovechan de la situación para hacer de las suyas. 'Hay quienes viven dentro de la Ciénaga y en el patio de sus casas tienen cultivos de peces, o sea que son gentes acostumbradas a vivir en esas condiciones', anotó.

De la misma forma, el funcionario expresó que hay quienes están en condiciones muchísimo más graves y no asumen posiciones como esta, es decir, de tomarse el asfalto para mendigar.

'Es triste ver como en las horas de la noche lo que se ve a la orilla de la vía es a gentes tomando ron con la plata que les dieron en la carretera y esto es inconcebible', anotó el ejecutivo departamental.

Asimismo, Aurelio Iragorri Valencia pidió el apoyo de los transportadores en el sentido de que no entreguen dinero en la vía cuando los detengan.

Recalcó además que lo que están haciendo es tan inaceptable que nadie se podría imaginar que sucedería si los dos millones de damnificados en Colombia se pusieran en eso. 'Lo que pasa -en su concepto-, es que esto se convirtió costumbre con invierno o sin invierno'.

El mandatario recordó igualmente que están haciendo suficientes esfuerzos para que estos retenes humanos no se sigan presentando, pero en caso que persistan, anunció que 'acudiremos a la Policía Nacional para que destaponen la vía'.

Por: Agustín Iguarán.