Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

Las celebraciones de la Navidad en el departamento de Sucre se han visto empañadas por los altos índices de accidentalidad en las vías tanto de paso nacional, como departamental y terciarias.

Lea también: Abuelo y nieto de Santo Tomás murieron con pocos minutos de diferencia: esto pasó

A los accidentes ocurridos el jueves 25 de diciembre que cobraron tres vidas y otros cuatro ciudadanos resultaron heridos, se suman otros eventos viales registrados desde la madrugada de este viernes 26 de diciembre que dejan a tres ciudadanos heridos de gravedad, entre ellos un miembro activo de la Policía Nacional.

Incautaron en Sucre 60 mil unidades de cerveza de contrabando

Se trata del patrullero Enyer Hernández, adscrito a la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Sucre, quien en la madrugada de este viernes 26 de diciembre conducía una motocicleta con la que colisionó contra un poste en La Variante a Tolú, a la altura de las Bodegas Arturo Cumplido Sierra.

Lea también: Contraloría le pide al gobernador Verano la suspensión provisional del alcalde de Sabanalarga

El integrante de la Policía sufrió un golpe fuerte y una herida en el rostro, además de otras lesiones que lo mantienen internado en una clínica de Sincelejo con pronóstico reservado.

En la Troncal de Occidente, a su paso por el barrio Las Delicias, y en la vía Chochó-Sincelejo, también se presentaron dos accidentes que dejarpn a igual número de ciudadanos lesionados.

Lea también: Imputan a exdirector de la Fiscalía seccional Atlántico por fraude procesal: así descubrieron presunto engaño