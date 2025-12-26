Las celebraciones de la Navidad en el departamento de Sucre se han visto empañadas por los altos índices de accidentalidad en las vías tanto de paso nacional, como departamental y terciarias.

A los accidentes ocurridos el jueves 25 de diciembre que cobraron tres vidas y otros cuatro ciudadanos resultaron heridos, se suman otros eventos viales registrados desde la madrugada de este viernes 26 de diciembre que dejan a tres ciudadanos heridos de gravedad, entre ellos un miembro activo de la Policía Nacional.

Se trata del patrullero Enyer Hernández, adscrito a la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Sucre, quien en la madrugada de este viernes 26 de diciembre conducía una motocicleta con la que colisionó contra un poste en La Variante a Tolú, a la altura de las Bodegas Arturo Cumplido Sierra.

El integrante de la Policía sufrió un golpe fuerte y una herida en el rostro, además de otras lesiones que lo mantienen internado en una clínica de Sincelejo con pronóstico reservado.

En la Troncal de Occidente, a su paso por el barrio Las Delicias, y en la vía Chochó-Sincelejo, también se presentaron dos accidentes que dejarpn a igual número de ciudadanos lesionados.

