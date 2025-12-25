Momentos de pánico y mucha tensión se vivieron al inicio de la noche del miércoles 24 de diciembre en la zona norte de la ciudad de Sincelejo por cuenta de un ataque sicarial que dejó a un hombre gravemente herido.

Las versiones del hecho de inseguridad dan cuenta que a eso de las 6:45 de la tarde cuando más de 10 personas realizaban fila en un corresponsal bancario del barrio San Roque, que está ubicado en una droguería, aparecieron en escena dos hombres a bordo de una motocicleta, y el parrillero descendió de esta y sin mediar palabras procedió a disparar en contra de quien era su objetivo: un joven identificado como Jesús Lozano Buelvas, a quien popularmente llaman ‘El Satanás’ y quien estuvo tendido en el piso por varios minutos.

En la huida los autores del atentado dispararon e intimidaron a los presentes con el objeto de que no actuaran en su contra.

Una patrulla de la Policía que llegó al sitio de los hechos transportó en el platón de una camioneta oficial a la víctima hasta un centro médico asistencial.

Aún no se conoce una versión oficial de los hechos por parte de la Policía Nacional que atendió el caso a través de sus unidades de vigilancia y Sijín.

