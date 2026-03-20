Un atentado sicarial registrado en la noche del pasado jueves dejó como saldo dos personas heridas en el barrio Las Margaritas, ubicado en el municipio de Baranoa.

Leer también: Balean a hombre durante violento atraco en Sabanalarga

De acuerdo con las primeras versiones, el hecho se produjo minutos antes de la medianoche, cuando sujetos armados, que se movilizaban en un vehículo, llegaron al sector antes mencionado y abrieron fuego en repetidas ocasiones.

Entre los heridos se encuentra una adolescente de 17 años, quien resultó impactada en ambas piernas.

La menor fue trasladada inicialmente al hospital de Baranoa y posteriormente remitida a un centro asistencial de mayor complejidad debido a la gravedad de sus lesiones.

Leer más: Policía refuerza prevención contra la extorsión en el centro de Barranquilla

La otra víctima es un hombre identificado preliminarmente con el apellido Beltrán, quien recibió impactos de bala en la parte baja de la espalda.

Hasta el momento no se han entregado mayores detalles sobre su estado de salud.

Testigos del hecho indicaron que el ataque podría estar relacionado con el cobro de una deuda de dinero por parte de unos cobradiarios, quienes habrían llegado al lugar para exigir el pago mediante la intimidación armada.

Hasta el momento, la Policía no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre este caso, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.