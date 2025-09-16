Hasta el 26 de septiembre tienen plazo los talentos creativos del país para presentar la propuesta de imagen oficial y mascota de los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Juegos Paranacionales 2027 a desarrollarse en los departamentos de Córdoba y Sucre.

El comité organizador de estas justas amplió la fecha con la finalidad de que más personas puedan sumarse a esta iniciativa que busca reflejar, desde lo gráfico y lo simbólico, la identidad del Caribe colombiano.

Los ganadores de la convocatoria recibirán un reconocimiento económico: la propuesta seleccionada para la imagen oficial será premiada con 10 millones de pesos, mientras que la propuesta elegida como mascota oficial obtendrá 10 millones de pesos.

El llamado está dirigido a diseñadores, ilustradores, creativos, estudiantes, colectivos y agencias que deseen aportar su visión a la construcción de la imagen oficial y la mascota del certamen deportivo más importante del país.

El proceso es liderado por el Comité Organizador, conformado por el Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico Colombiano, las gobernaciones de Córdoba y Sucre, y las alcaldías sedes de Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, Lorica y San Antero (Córdoba); y Sincelejo, Coveñas y Santiago de Tolú (Sucre).

¿Qué se busca con la convocatoria?

Un isologo original (texto + imagen) con su sistema básico de identidad visual (colores, tipografía y aplicaciones).

Una mascota oficial inspirada en elementos típicos del Caribe colombiano (animal, personaje mítico o símbolo cultural).

Un brief conceptual que explique los valores representados en las piezas.

Los términos y condiciones completos, los formatos de inscripción y la guía del participante están disponibles en el sitio oficial del concurso.