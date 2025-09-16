La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila convirtió en tendencia su respuesta a Nicolás Maduro, luego de que el presidente venezolano la mencionara públicamente como su candidata “preferida” para la Presidencia de Colombia.

En su cuenta de X, la comunicadora escribió de manera sarcástica: “Pensé que esto era inteligencia artificial. Me dicen que es verdad. Esto dijo el narcodictador Nicolás Maduro, justo el día que hablé del abogado sin ética, el mismo que defendió a Álex Saab, criminal y testaferro de Maduro. Parece que le dolió, muy raro. ¿Qué será?”.

Pensé que esto era inteligencia artificial. Me dicen que es verdad. Esto dijo el narcodictador Nicolás Maduro, justo el día que hablé del abogado sin ética, el mismo que defendió a Alex Saab, criminal y testaferro de Maduro. Parece que le dolió, muy raro. ¿Qué será? pic.twitter.com/BGDg6vJqP0 — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) September 16, 2025

El comentario de Maduro se produjo durante una rueda de prensa en Caracas, en la que habló de periodistas colombianos y destacó a la revista Semana. Allí, entre risas, expresó: “Vicky, saludo. Vicky es mi candidata allá, me la juego por Vicky”.

La posición de Vicky Dávila frente al régimen de Nicolás Maduro

La declaración de Maduro llamó la atención porque Dávila ha sido una de sus críticas más férreas, lo ha tildado en varias ocasiones de “dictador” y ha cuestionado los acercamientos binacionales impulsados por el gobierno de Gustavo Petro.

El cruce de palabras se dio el mismo día en que Dávila criticó al abogado y candidato Abelardo de la Espriella, a quien cuestionó por haber defendido a Álex Saab. En otro mensaje, la precandidata afirmó: “¿Creen que un cobarde que firmó un acuerdo de colaboración con la justicia de Estados Unidos, para evitar que lo metan preso, y entregó a Alex Saab, tiene ética?”.

La referencia a Saab, considerado testaferro de Maduro, generó especulaciones sobre la coincidencia entre la crítica de Dávila y la reacción del mandatario venezolano.

La precandidata del Movimiento Valientes ha reiterado en diferentes escenarios su oposición al régimen chavista. Una de sus críticas más recientes estuvo dirigida a la llamada zona binacional entre Colombia y Venezuela, anunciada en 2024 por Petro y Maduro.

En esa oportunidad, aseguró: “Acabaré la zona binacional con Venezuela el 7 de agosto del 26. Está listo el decreto. No coman cuento, Petro sabe que Maduro es un dictador que se robó las elecciones y sabe que es un narco, jefe del ELN en el Catatumbo y el dueño del negocio de la cocaína en esa zona”.