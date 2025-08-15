Los habitantes y transeúntes del sector Estadio de la ciudad de Medellín fueron sorprendidos al inicio de la tarde de este viernes 15 de agosto con el aparatoso accidente de una avioneta que se precipitó a tierra.

El ultraliviano que al parecer presentó fallas en el motor, situación que no era desconocida para los encargados de esta porque fue reportada, cayó en la calle 47D con 70. Se destrozó en su totalidad, además dos personas resultaron heridas: el piloto y una pasajera.

El piloto de 50 años aproximadamente sufrió trauma en la cabeza y cerrado de tórax. Fue llevado a la clínica Las Américas, mientras que la pasajera se 55 años tiene trauma en cara, y es atendida en la clínica CES.

