Más de 50 árboles, algunos milenarios, fueron arrancados de raíz por un vendaval que azotó la zona de la Mojana, en el sur del departamento de Sucre, durante la madrugada de este miércoles 13 de agosto.

La fuerte brisa, acompañada de lluvias, agravó la crítica situación que por cuenta de la ola invernal vienen afrontando desde finales de 2021 los pobladores de esta región, en especial de aquellas que están en cambuches.

Cortesía de Manuel Cadrazco.

Los reportes de la comunidad dan cuenta que la mayoría de los árboles que están derribados y que mantiene bloqueado el paso desde y hacia la Mojana, en Sucre, se sitúan entre las poblaciones de La Sierpe y El Indio.

Cortesía de Manuel Cadrazco.

La misma ciudadanía, con motosierra, trabaja en la remoción de los árboles para restablecer el paso que tiene retrasadas muchas labores, entre ellas las educativas debido a que los estudiantes no tuvieron en qué desplazarse a los colegios.

