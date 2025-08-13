El recinto de la Asamblea Departamental de Sucre, el lugar al que acudía para sesionar, se vio pequeño para albergar a los centenares de ciudadanos que quisieron darle el último adiós al diputado Jesús Paternina Samur.

El reconocido político que fue además alcalde de la ciudad de Sincelejo y director del Imder, falleció la tarde del lunes en una clínica de Barranquilla tras sufrir quebrantos de salud.

Sus restos llegaron 24 horas después a la Asamblea, donde ejercía como diputado por el Partido Liberal, con la máxima votación en las elecciones regionales del 2023.

Cortesía

Sus familiares, amigos, miembros de la clase política de Sucre y de la Región Caribe, así como la ciudadanía en general, llegaron hasta este lugar y aunque no lograron ingresar al recinto, lo esperaron en las afueras para despedirlo al son de las notas interpretadas por la Banda Departamental de Sucre.

De allí el féretro partió al Teatro Municipal “José Luis Quessep”, donde la Alcaldía de Sincelejo le rindió otro homenaje póstumo.

Cortesía

Por 90 minutos su cuerpo estuvo expuesto, al tiempo que el alcalde Yahir Acuña Cardales, le entregó un decreto de exaltación por su vida a sus familiares, al tiempo que la gestora social y esposa del alcalde, Sofía Méndez, entregó la bandera del municipio de Sincelejo.

Pedro Paternina y su mamá María Margarita Gulfo, hijo y esposa de Jesús Paternina, respectivamente, fueron los encargados de recibir las exaltaciones y agradecer no solo a las autoridades sino a todos los ciudadanos las muestras de cariño y aprecio en estos momentos de dolor por la ausencia de su ser querido.

Desde las 6:00 de la tarde el cuerpo ingresó a la Funeraria La Esperanza donde estará en velación hasta las 3:00 de la tarde de mañana miércoles 13 de agosto cuando se desarrolle la misa de despedida en la Catedral San Francisco de Asís y una hora después serán las exequias.

Cortesía

Yamil Arana Padauí, gobernador del departamento de Bolívar, estuvo en los honores en la Asamblea, donde destacó sus calidades como persona, amigo y buen cristiano. “Era un hombre muy entregado a Dios”.

Por su parte Mario Fernández Alcocer, el diputado de la oposición en Sucre, recordó que con Jesús Paternina Samur lo unía una gran amistad desde cuando (Jesús) fue alcalde y él era concejal de Sincelejo. Allí coincidieron políticamente, pero en estos momentos no, y aún así eran buenos amigos al igual que ambas familias. “La familia de Jesús es mi familia y mi familia es también la familia de Jesús”, anotó el diputado que estuvo acompañado de su esposa, la senadora Ana María Castañeda.