Durante la ceremonia de ascensos de la Escuela General Santander, el presidente de la republica se manifestó ante el fallecimiento del precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay, también se refirió a la visita de Christopher Landau, Subsecretario de Estado de los Estados Unidos y quien asistirá al funeral de Uribe Turbay, llegando a Colombia en las próximas horas en representación del su país.

Landau manifestó durante una entrevista con Donald Trump Jr., hijo del presidente de Estados Unidos, que su motivación para asistir al funeral era expresar su “profunda preocupación” por la violencia y el orden público en Colombia. “Es muy inquietante que candidatos conservadores de derecha en muchos países, incluyendo nuestro propio país, hayan sido objeto de intentos de asesinato“, ratificó.

Petro arremetió contra Landau “Dice el subsecretario de Estado que va a venir esta noche. Yo podría impedirlo, y lo he pensado porque me insultó, pero no soy igual que ellos. Dice que soy el presidente comunista. Tengo que confesar que me he leído a Marx de punta a punta y lo uso”.

Por último pidió respeto ante los comentarios de Trump y Landau sobre Colombia, y respondió tajantemente: “Los Estados Unidos tienen que aprender a respetarnos. Creen que, por entregar dólares clandestinos como en Pegasus y otras operaciones, han comprado colombianos, y ¿sí lo han hecho? Pero el Ejército de Colombia es de Colombia y no de EE. UU. Y si no, hay que cambiar al presidente y nuestra historia”.