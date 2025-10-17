Leoncio Julián León Murillo, de 26 años, oriundo de Bucaramanga, perdió la vida luego de sufrir un grave accidente durante un recorrido turístico el pasado lunes 13 de octubre, en el sector del río Buritaca, en Santa Marta.

De acuerdo con versiones de medios locales, la víctima se encontraba disfrutando del puente festivo junto a su familia cuando varios promotores les ofrecieron un paseo en lancha por un valor de $10.000 por persona.

Sin embargo, la actividad se habría realizado sin las mínimas medidas de seguridad, pues no le suministraron chalecos salvavidas ni contó con la presencia de guías certificados.

Durante el trayecto Leoncio se lanzó al agua cerca de la orilla, pero no le advirtieron que el fondo era poco profundo. El impacto fue tan fuerte que sufrió una lesión en la médula espinal, además de aspirar agua, lo que complicó aún más su estado.

Los testigos aseguraron que no había personal de rescate en el lugar y que fueron los propios familiares, junto a un pescador de la zona, quienes intentaron auxiliarlo. A esta falta de respuesta se sumó la tardanza de casi dos horas en la llegada de la ambulancia, lo que agravó la situación.

Inicialmente, el joven fue trasladado a la Clínica Perfect Body, donde, según denunció su familia, no recibió atención médica adecuada ni se le realizaron los estudios necesarios pese a la gravedad de las lesiones.

Ante la falta de respuestas, su pareja insistió en que fuera remitido a un centro de mayor complejidad. Finalmente, fue trasladado a la Clínica Avidanti, donde los especialistas confirmaron el diagnóstico: daño severo en la médula espinal y líquido en los pulmones.

Pese a los esfuerzos médicos, Leoncio falleció el pasado jueves 16 de octubre a causa de un paro cardiorrespiratorio.

El joven era padre de dos niños y su esposa lamentó la falta de control y atención oportuna. “Mi esposo confió en que era un lugar seguro. Lo dejaron morir desde el agua hasta la clínica”.