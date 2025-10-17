La feria Un Río de Libros 2025, que organiza la gobernación de Córdoba y la Fundación Un Río de Libros, y que se desarrolla en estos momentos en diversos escenarios de la ciudad de Montería, cuenta con una Sala Infantil de Lectura Guiada.

Esta novedad es un espacio diseñado especialmente para fomentar el amor por los libros entre los más pequeños.

Todos los días de la feria, que se extiende hasta este domingo 19 de octubre, en el horario de 4:00 a 6:00 de la tarde, abren las puertas de uno de los salones del primer piso del Centro de Convenciones, para darle paso a una gran experiencia de lectura que conecta a los niños y niñas con la literatura a través de sesiones guiadas por promotores de la Universidad de Córdoba, una de las instituciones que este año se vinculó como aliada a la feria que cumple 10 años narrando historias.

Los niños van acompañados de sus padres. Y durante la tarde de este jueves 16 de octubre hubo un recorrido por el universo de las letras con obras de la literatura infantil como “Mi mascota”, de Yolanda Reyes, y “Con sabor a hogar, poesía colombiana para niños”, de Beatriz Helena Robledo. Ambos títulos celebran la ternura, la amistad y la belleza de lo cotidiano.

