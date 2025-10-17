En un operativo del Ejército Nacional en conjunto con la Policía metropolitana de Santa Marta, fue capturado en el barrio Timuyui un sujeto conocido con el alias de Stick, señalado de ser integrante del grupo Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Leer más: Ejército Nacional desactiva artefacto explosivo del Eln en Pelaya

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron un arma de fuego tipo de pistola, munición de diferente calibre y una motocicleta.

El operativo fue liderado por la Seccional de Inteligencia y por agentes del Gaula, que tras labores de investigación, lograron ubicar y detener al presunto delincuente. También descubrieron que Stick, se dedicaba al cobro de extorsión a los buses intermunicipales que operan en la ciudad.

Leer más: Juzgado ordena a empresa privada pagar utilidades al municipio de Codazzi

“La Policía Metropolitana de Santa Marta reafirma su compromiso con la seguridad y tranquilidad de los samarios, fortaleciendo la seguridad la investigación y la intervención contra las economías ilícitas que afectan a la comunidad”, agregó el señor Coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, Comandante Policía Metropolitana de Santa Marta

El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.