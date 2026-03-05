Agentes del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional lograron la captura de un individuo señalado de estar vinculado a casos de extorsión en el distrito de Riohacha.

Se trata de alias el Morocho, presunto integrante de la estructura criminal Autodefensas Conquistadores de la Sierra, también conocida como los Pachenca.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por los investigadores, esta persona presuntamente intimidaba a comerciantes de la ciudad mediante amenazas contra su integridad y la de sus establecimientos, exigiendo sumas de dinero a cambio de no atentar contra ellos ni afectar sus negocios.

Se conoció que el privado de la libertad presenta una anotación judicial por el delito de acceso carnal violento y fue dejado a disposición de la Fiscalía Seccional, quienes definirán su situación judicial por los hechos que se le atribuyen.

Respecto a la captura, el coronel Salomón Reyes Bello, comandante del Departamento de Policía Guajira, destacó la importancia de la denuncia ciudadana para combatir este delito. “Continuamos fortaleciendo nuestras acciones operativas y de investigación para enfrentar la extorsión y proteger a nuestros comerciantes y ciudadanos”.

El alto oficial también invitó a la comunidad “a no ceder ante las amenazas y denunciar cualquier caso a través de la línea gratuita 165. La información oportuna de la ciudadanía es fundamental para seguir cerrándole el paso a la delincuencia en el departamento”, finalizó.