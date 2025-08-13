En las últimas horas, fue reportada la desaparición de un comerciante en la cabecera municipal del municipio de Uribia, en el norte del departamento de La Guajira. Se trata de José Madrid Luna, quien se dedica a la comercialización de víveres y abarrotes en la capital indígena de Colombia.

El presunto secuestro se registró en la madrugada de este miércoles 13 de agosto, en jurisdicción del barrio Patio Bonito.

Según la información preliminar, sujetos fuertemente armados llegaron hasta la vivienda de la víctima, lo sacaron de la misma, y lo subieron a una camioneta Chevrolet Hilux huyendo con rumbo desconocido.

Acto seguido, los familiares dieron aviso a las autoridades con el fin de iniciar las labores respectivas y regrese con su integridad, sano y salvo.

Al respecto, EL HERALDO consultó a comandante de la Policía Guajira, coronel Diego Edison Montaña, quien manifestó que “todo está en investigación, desde que fue conocido el caso, el grupo Antisecuestros se encuentra en las verificaciones que corresponden”, dijo el oficial a este medio.

