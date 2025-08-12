Las autoridades encendieron las alarmas ante el hallazgo de dos cuerpos sin vida en el área rural de Riohacha, La Guajira. Se trata de dos personas de sexo masculino atadas de manos, y quienes presentan múltiples heridas causadas con arma de fuego.

El hallazgo se registró en la tarde de este martes 12 de agosto, a la altura del kilómetro 11, de la vía que de la capital del departamento conduce hacia el corregimiento de Cuestecitas.

Según la información preliminar, residentes del sector y transeúntes avistaron los cadáveres y reportaron el caso ante las autoridades.

Minutos después, una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial llegó al sitio para realizar los actos urgentes e inspección a cadáver, que fue trasladado hasta la sede de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Riohacha, para el proceso de identificación, ya que a las víctimas no les encontraron documentación que certificara la misma.

Finalmente, los peritos judiciales iniciaron las labores para tratar de establecer los móviles del doble homicidio, que por la modalidad, apunta a un ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales.