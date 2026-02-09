La Cruz Roja Colombiana ha abierto una convocatoria para que la ciudadanía en general apoye a los afectados de los fenómenos climáticos que se han presentado durante las últimas semanas en el país.

En este contexto, la Institución hace un llamado a las empresas privadas y a la ciudadanía en general para que se sumen a esta causa humanitaria mediante la realización de donaciones económicas, las cuales pueden efectuarse de manera digital a través de la página www.cruzrojacolombiana.org, o mediante consignaciones y transferencias a la cuenta corriente del Banco Davivienda N° 0560455069996904 a nombre de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana.

De acuerdo con cifras estimadas de la Cruz Roja Colombiana, más de 60.000 familias han resultado afectadas en 11 departamentos, siendo Córdoba, Antioquia, Bolívar, Sucre y La Guajira los territorios con mayores impactos, principalmente por inundaciones, crecientes súbitas y afectaciones a viviendas, medios de vida y condiciones básicas de habitabilidad.

“Las necesidades humanitarias que hoy enfrentan miles de familias en distintas regiones del país son amplias y urgentes. Desde la Cruz Roja Colombiana hemos activado todas nuestras capacidades para responder, pero es fundamental contar con el apoyo solidario de todos. Cada aporte nos permite ampliar la ayuda y llegar de manera oportuna y digna a más comunidades que lo han perdido todo”, afirmó Judith Carvajal de Álvarez, presidente nacional de la Cruz Roja Colombiana.

Durante la semana anterior, la Institución entregó 122 kits de alimentos, 122 kits de cocina, 122 kits de higiene, 244 toldillos y 244 hamacas a comunidades de la zona rural del municipio de Montería, Córdoba, priorizando a las familias más afectadas por las inundaciones.

De igual manera, el pasado fin de semana llegó a este territorio un camión con cuatro toneladas de ayudas humanitarias, compuestas por elementos esenciales y básicos como colchonetas, hamacas e implementos para la atención de la emergencia.

Adicionalmente, este lunes 9 de febrero saldrán hacia Montería cinco toneladas más de ayudas humanitarias, conformadas por kits de alimentos y filtros de agua, con el objetivo de continuar fortaleciendo la atención y contribuir a la recuperación de las comunidades impactadas.

La Cruz Roja Colombiana reitera su compromiso de seguir acompañando a las personas y comunidades más vulnerables, actuando bajo sus Principios Fundamentales y trabajando para brindar una respuesta humanitaria oportuna, neutral y basada en las necesidades reales de quienes hoy enfrentan las consecuencias de esta emergencia.