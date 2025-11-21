En las últimas horas, las autoridades en el departamento del Cesar confirmaron que la Estación de Policía del municipio de González, fue atacada con drones, lo cual afectó el orden público en la población y por tanto realizarán un consejo extraordinario de seguridad.

Leer más: En Arjona, Bolívar, capturaron a dos presuntos sicarios del Clan del Golfo

Al momento se presume que el hostigamiento fue por parte del ELN, cuyos frentes tienen presencia en el territorio.

La alcaldesa municipal, Katherine Mora Rosado, manifestó que los hechos se presentaron el jueves en horas de la noche, no solo con presencia de drones sino también disparos a la unidad policial, a lo que los policías reaccionaron y controlaron la situación, sin tener sucesos que lamentar con personas lesionadas, pero si hubo momentos de zozobra e incertidumbre para toda la población.

Lea además: Autoridades rescatan al alcalde de Chimichagua, Cesar, tras haber sido secuestrado en Soacha

“En estos momentos todo está tranquilo, esperamos que en el consejo de seguridad poder tomar medidas para controlar esta serie de hechos y garantizar la seguridad a la población. Mes a mes estamos haciendo consejos de seguridad, y nos estamos acercando a las comunidades para estar alertas y atentos ante cualquier hecho que pueda presentarse, somos un pueblo muy tranquilo, estamos rodeados del Catatumbo y no estamos exentos que en cualquier momento pueda presentarse una situación que altere el orden público”, expresó la mandataria.

No olvide leer: En La Mojana tienen las esperanzas puestas en los entes de control para recuperar la vía El Cauchal-Sucre-Sucre

Añadió que en el municipio no tienen reporte de reclutamiento forzado en menores de edad o extorsiones, que pueda estar generando mayores preocupaciones.

“Seguimos elevando la voz al Gobierno nacional, para el diálogo con los grupos armados, porque sí generan incertidumbre en la población. Acá se ha aumentado el pie de fuerza y hay presencia del Ejército Nacional. Este ha año ha sido duro por todo lo sucedido en el Catatumbo y sí se siente ese impacto emocional en toda la población del municipio de González, entonces el llamado sigue siendo el diálogo para poder vivir en paz y que los mandatarios podamos trabajar para llevar la gestión a los territorios”, puntualizó la alcaldesa Katherine Mora Rosado.

Lea acá: Alcalde de Sincelejo se reunió con el Papa y con la embajadora de Colombia en Italia