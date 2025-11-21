José David Rocha Quintero, alcalde del municipio de Chimichagua, Cesar, fue rescatado por unidades del GAULA de la Policía Nacional tras haber sido secuestrado este jueves 20 de noviembre en Soacha, Cundinamarca.

Leer más: “Un gobierno de transición compartido”, lo que propone Petro para Venezuela

En el operativo adelantado por las autoridades también se logró la captura de cinco personas y la aprehensión de un menor de edad, señalados de participar en el secuestro del mandatario municipal.

De acuerdo con la Policía, Rocha Quintero había viajado a Bogotá el miércoles para adelantar una supuesta negociación de maquinaria a bajo costo, oferta que llamó su atención y que lo llevó hasta un parqueadero ubicado en el barrio La Unión, en Soacha. A su llegada al lugar, el Alcalde fue intimidado y privado de la libertad.

Pocas horas después, sus familiares y colaboradores recibieron llamadas en las que el mismo pedía que le enviaran 100 millones de pesos, sin argumentos sólidos que justificaran el monto. Ese detalle despertó sospechas y llevó a la familia a interponer la denuncia ante el GAULA de la Policía Nacional, que activó un plan de búsqueda e investigación para dar con su paradero.

Le puede interesar: Hallan granada de gas lacrimógeno en inmediaciones de la sede de la alcaldía de Bucaramanga

“Gracias a labores de inteligencia, verificación de información y seguimiento técnico, los investigadores lograron ubicar con precisión la dirección del parqueadero donde el Alcalde permanecía retenido. Hasta allí llegó el equipo operativo, que ingresó de manera controlada y lo rescató sin que sufriera ningún tipo de lesión.”, explicó la Policía.

En el procedimiento, fueron capturados inicialmente dos hombres, quienes se encontraban custodiando al mandatario local. Sin embargo, mientras se ejecutaba el procedimiento, ciudadanos del sector alertaron a los uniformados, indicando que otras personas habían escapado por el techo del establecimiento.

Lea además: Leopoldo Múnera cuestiona decisión del Consejo de Estado que anuló su elección como rector de la Unal, aunque afirma que la respetará

Asimismo, fue incautada un arma de fuego, cinco cartuchos calibre 38, cinco celulares y dieciocho cartuchos de fusil calibre 5.56.