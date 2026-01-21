Durante el traslado del cohete Space Launch System (SLS), un ingeniero de la NASA aprovechó el imponente escenario para hacer una propuesta de matrimonio que rápidamente se volvió viral.

El protagonista de esta historia es Barry Bonzack, ingeniero de la agencia espacial estadounidense, quien eligió uno de los días más importantes para la misión Artemis II para dar un paso clave en su vida personal. Mientras el gigantesco cohete avanzaba lentamente hacia su plataforma de lanzamiento, Barry se arrodilló ante su novia y le pidió que se casara con él.

Alguien estaba grabándolos y la gran escena quedó y se podía apreciar el desplazamiento del vehículo espacial que llevará a la próxima tripulación humana a orbitar la Luna, algo que no sucede desde hace más de medio siglo y también su pedida de mano.

It has been a very special day. pic.twitter.com/SClt00tRkU — Barry Bonzack (@bonzack) January 17, 2026

Y es que la misión Artemis II marcará el regreso de astronautas alrededor del satélite natural de la Tierra, y el traslado del cohete SLS representa uno de los momentos más simbólicos del programa espacial actual.

El cohete, diseñado para transportar la cápsula Orion, es considerado el más potente del mundo y forma parte del ambicioso plan de la NASA para establecer una presencia humana sostenida en la Luna y, en el futuro, en Marte.

Barry compartió el momento a través de sus redes sociales, donde describió la jornada como un día muy especial. La publicación fue recibida con cientos de mensajes de felicitación, tanto de usuarios comunes como de cuentas oficiales relacionadas con la industria aeroespacial.