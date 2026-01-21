La competencia del Desafío Siglo XXI atraviesa uno de sus momentos más tensos. El capítulo 118 dejó en evidencia que la recta final se juega tanto en las pruebas físicas como en las decisiones estratégicas que se toman dentro de cada equipo.

Tres participantes tuvieron que someterse a un corte de cabello impuesto por sus rivales, una sanción que generó reacciones divididas.

En el equipo Neos, la conversación tomó un rumbo distinto. Allí, varios competidores analizaron lo que significa compartir competencia con Kevyn y Valkyria, dos figuras que ya conocen lo que es levantar el trofeo del Desafío.

Para algunos, su experiencia representa una ventaja peligrosa en la recta final. Para otros, son rivales que deben ser frenados antes de que el juego entre en su fase definitiva.

En medio del debate, Leo dejó claro que permitir que ambos avancen sin obstáculos sería un error. A partir de ese planteamiento, Isa lanzó una propuesta que encendió la conversación y si Neos gana la próxima prueba, podrían enviarles el Chaleco de Sentencia para obligarlos a enfrentar una prueba de eliminación en el Box Negro.

La idea fue analizada como una posible jugada clave para debilitar a dos de los competidores más fuertes del reality.

Más adelante, durante la comunicación con Andrea Serna, Leo fue más allá y manifestó su intención de enfrentarse directamente con Kevyn en un eventual Desafío a Muerte.

Asimismo, en la conversación también aparecieron otros nombres como posibles oponentes, entre ellos Tina y Gero, aunque varios participantes consideraron que esas opciones no parecen estar realmente en la mira.

Los seguidores están atentos en lo que pueda pasar en la competencia y cómo saldrán de estos acontecimientos Kevyn y Valkiria.