Durante años, Alice Rickard intentó sin éxito perder el peso ganado tras su embarazo. Lo hizo todo, como dietas temporales, rutinas inconsistentes y el cansancio propio de la maternidad la llevaban a recuperar lo perdido una y otra vez.

Pero su historia se hizo viral en redes sociales cuando decidió usar ChatGPT como una herramienta de apoyo constante para reorganizar sus hábitos y bajar de peso.

Rickard, madre de gemelos y residente en Londres, tenía una fuerte dependencia a la Coca-Cola Zero. También comía mucho e incluso consideró tratamientos médicos, pero nada le servía.

Ella contó que en enero de 2025 comenzó a interactuar con la inteligencia artificial no solo para pedir información, sino para expresar frustraciones y frenar impulsos cotidianos. Según explicó, cada vez que hablaba con la IA le ayudaba a tomar decisiones más conscientes en momentos clave.

Uno de los cambios más notorios fue abandonar por completo el consumo de gaseosas. Posteriormente, creó un avatar dentro de ChatGPT llamado “Dana”, diseñado para mantenerla enfocada, planificar comidas, calcular macronutrientes y ajustar entrenamientos sin caer en la frustración cuando se desviaba del plan.

Además, utiliza la IA para elegir qué comer según lo que tiene en casa, seleccionar opciones más saludables en restaurantes y llevar un registro diario de su progreso físico.

Como resultado, Rickard asegura haber perdido entre 14 y 19 kilos, pero destaca que el mayor logro fue recuperar fuerza y confianza. Después de publicar su historia los comentarios no se hicieron esperar que indicaban que la inteligencia artificial entonces sí servía para muchas cosas.

Actualmente, la madre sigue su dieta y sus ejercicios para seguir bajando de peso y mantener una vida saludable.