La cantante Yeri Mua ha denunciado que ha recibido amenazas de muerte luego de tener un aparente conflicto en redes sociales. La cantante mexicana acusa a la comunidad de seguidores de Lonche de Huevito, otro influencer.

Los hostigamientos han llegado a tal punto que la también creadora de contenido ha llamado la atención de la presidenta de su país, Claudia Sheinbaum, para que intervenga en su caso pues teme por su seguridad.

El origen del conflicto

El inicio de todo se remonta al 24 de agosto cuando los dos involucrados asistieron a un evento en la ciudad de Miami. Con los días los ánimos empezarían a caldearse. Ya hacia finales del mismo mes Yeri Mua señala a Lonche por hostigamientos.

Instagram @lonchedehuevito_ De momento el influencer no se ha referido a la polémica.

Ante esto, la respuesta de la mexicana fue exponer una supuesta infidelidad del influencer publicando evidencias y hablando con la pareja de Lonche para demostrar que sí estaba diciendo la verdad.

Los seguidores de Lonche –conocidos como F.E.S.- responden con amenazas y acosándola en sus redes sociales. En septiembre las cosas escalan y ya no solamente la amenazan sino también involucran a su familia.

Una de esas amenazas quedó grabada en video en el que se ve a un hombre encapuchado con una espada refiriéndose a la artista en términos despectivos: “En el mero cuello, a la verg*. Hasta tus pinch*s perr*s te voy a matar, maldita perr*”. No sin antes advertirle que se abstenga de “insultar a la F.E.S.”.

Instagram @yerimua Yeri Mua ha recibido narcomantas y videos amenazantes.

“Vengo a evidenciar como la narco cultura vino a invadir a los influencers, la comunidad de @LoncheDeHuevito amenazando con matarme, no lo había vivido antes porque no ando metida en cosas malas, pero aparentemente se creen sicarios, ¿o son? Igual procederé legalmente”, aseguró la veracruzana ante el recibimiento de imágenes con narcomantas con su nombre y balas.

Llamado a Claudia Sheinbaum

Un poco frustrada, Yeri Mua se refirió directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum en un intento por buscar que las autoridades presten atención a las amenazas que comenzaron con una campaña de acoso y ya ha escalado a intimidaciones mucho más serias.

“Esto en España no sucedería, no existiría un influencer con fans que se creen narcotraficantes o a lo mejor y son, no sé, pero que andan amenazando de muerte a una persona y que eso se quede impune, eso no creo que pase en otros países, pero eso pasa aquí en México”, dijo en redes.

Adelantó que interpondrán ante la justicia de su país las respectivas demandas penales a los responsables de las intimidaciones.

Lejos de dejarse amedrentar, Yeri Mua ha dicho que su gira nacional sigue en pie y el 14 de septiembre se presentará en la Feria Nacional de Tijuana.