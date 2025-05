Una joven colombiana creadora de contenido identificada como María se volvió viral en TikTok luego de compartir su desafortunada experiencia al intentar obtener la visa para ingresar a Estados Unidos.

En el video, explicó los errores que cometió durante el proceso y cómo terminó siendo víctima de una estafa. Según relató, decidió iniciar el trámite sin asesoría profesional hace dos años, convencida de que podía hacerlo por cuenta propia.

Sin embargo, desde el comienzo tuvo fallas que complicaron su solicitud. “Desde que empecé, hice todo mal”, confesó, señalando que desconocía cuáles eran los documentos necesarios para presentar el día de la cita y que cometió errores al llenar el formulario DS-160.

A esto se sumó una reprogramación de citas por parte de la entidad, lo que le permitió adelantar su entrevista para marzo de 2025. En medio de la incertidumbre, María recurrió a una supuesta ayuda externa.

“Le pagué 252 mil pesos a un estafador que me prometió ayudarme con la visa, pero al final no me colaboró en nada y me robó el dinero”, denunció.

Antes de asistir a la entrevista, una amiga la ayudó para practicar una simulación del encuentro. No obstante, cuando llegó el momento real, los nervios le jugaron en contra.

“Me olvidé de todo lo que había ensayado. Cuando me preguntaron a dónde iba, solo dije: ‘a Nueva York’. Ni siquiera mencioné que a mi hermano le habían aprobado la visa hace unos meses”, lamentó.

Durante la entrevista, la cónsul se centró en interrogarla sobre sus antecedentes de viajes internacionales, preguntándole por fechas y motivos de salida. Ante su falta de claridad, la funcionaria concluyó que no cumplía con los requisitos para ingresar a Estados Unidos y le negó la visa.

Al final del video, María hizo un llamado a otras personas interesadas en aplicar a la visa: informarse adecuadamente, evitar improvisar y no confiar en supuestos asesores que prometen resultados rápidos.