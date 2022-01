Velásquez señala a Quintero de haberse aliado con los “señores de Envigado”

"¿De manera que la consigna es apoyar al alcalde Quintero porque está coyunturalmente enfrentado a Uribe y al GEA, aunque sus aliados sean los señores de Bello, Envigado e Itagüí; reparta contratos a parientes y amigos y sea acogido en la casa Gilinski?", escribió en Twitter el extogado.

Dicho lo anterior, también afirmo claramente que no estoy de acuerdo con la revocatoria del alcalde de Medellín. Que no sea el adalid de la transparencia y de la democracia, no significa que deba ser expulsado del cargo. Amplia veeduría ciudadana y denuncia debe ser la tarea. https://t.co/YGTaiRBqXt