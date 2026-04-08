La plenaria del Senado fue escenario este martes de un tenso intercambio entre Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, e Iván Cepeda, del Pacto Histórico, ambos candidatos a la Presidencia.

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El punto de partida fue la polémica generada por la suspensión de órdenes de captura y la concesión de beneficios judiciales a integrantes y jefes de organizaciones criminales, una decisión del gobierno que ha suscitado críticas en distintos sectores políticos .

Lo que comenzó como un debate legislativo escaló hasta convertirse en un enfrentamiento personal y político entre dos de los aspirantes con mayor visibilidad en la campaña presidencial.

Valencia acusa al gobierno de liberar criminales para obtener votos en territorios controlados por grupos armados

La senadora Valencia fue la primera en tomar la palabra y lo hizo con acusaciones precisas. Sostuvo que el gobierno nacional está otorgando beneficios judiciales a líderes de estructuras armadas ilegales con el objetivo de que estos movilicen votos en favor de la candidatura de Cepeda en los territorios donde ejercen control.

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Para fundamentar su postura, Valencia citó cifras concretas: el Pacto Histórico habría obtenido el 54% de los votos en zonas identificadas por la Defensoría del Pueblo con riesgo electoral, es decir, regiones con presencia activa de grupos armados.

Además, señaló el asesinato del diputado Vallejo en el Cauca como un ejemplo de las consecuencias de no acatar las instrucciones electorales de las disidencias de las FARC.

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También se apoyó en declaraciones públicas del exsenador Roy Barreras, quien habría admitido que el gobierno está liberando a personas con antecedentes violentos para que participen en la campaña electoral .

“Calumnias las suyas”: Valencia rebatió punto por punto los señalamientos de Cepeda

Cuando Cepeda calificó las afirmaciones de Valencia como calumnias, la senadora respondió con una intervención directa que se convirtió en uno de los momentos más duros de la jornada.

“¿Calumnia? ¿Cuáles calumnias? ¿Acaso no mataron al diputado Vallejo en el Cauca por haber apoyado al candidato que las disidencias no quiso? ¿Acaso el Pacto Histórico no sacó el 54% de los votos en las zonas rojas que tenían riesgo electoral detectado por la Defensoría del Pueblo?”, afirmó.

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Y continuó: “Calumnias las suyas, que fabrica ofreciéndole beneficios en las cárceles a los criminales. Yo no tengo fotos con criminales abrazados. Yo no he intervenido para que la justicia libere gente que está en la cárcel por haber asesinado colombianos”.

Finalmente, Paloma declaró: “Claro que me da miedo denunciarlo a usted, que lo acompañen todos los que cargan fusiles con los que usted se toma fotos abrazado. Claro que me da miedo llamar la atención sobre lo que está pasando en los territorios colombianos, pero los miedos se vencen. Los senadores del Centro Democrático damos la cara”.

Cepeda respondió con señalamientos sobre el paramilitarismo y Valencia replicó con una lista de casos sin resolver

Cepeda contraatacó recordando la condena por corrupción de un senador del Centro Democrático y señalando vínculos entre el entorno del expresidente Álvaro Uribe y estructuras paramilitares. Valencia reconoció el caso de su copartidario sin defenderlo: “Claro que hay uno de nosotros condenado por corrupción. Le queda una instancia. Ojalá logre probar su inocencia. Yo no he sido complaciente ni cómplice de la corrupción de nadie”, respondió.

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A continuación, la senadora desplegó una serie de preguntas sobre personas y funcionarios que, según ella, permanecen en libertad sin una explicación pública satisfactoria: “¿Dónde está Santrich? ¿Y por qué está libre y no extraditado en los Estados Unidos? ¿Dónde está Iván Márquez? ¿Dónde están los cabecillas del ELN con los que usted negocia y por qué no están en las cárceles?”.

Paloma también cuestionó por qué el hombre señalado de agredir a Miguel Uribe contó con un aval como gestor de paz para moverse por el territorio nacional, y pidió cuentas sobre el paradero de varios funcionarios vinculados, a su juicio, a la financiación irregular de la campaña del presidente Gustavo Petro.

Un audio con presunto respaldo de las disidencias agrava la situación de Cepeda

Paralelamente al debate en el Senado, Cepeda tuvo que pronunciarse sobre un audio que estaba próximo a hacerse público, en el que supuestamente un integrante de las disidencias de las FARC convoca a apoyar su candidatura.

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El senador lo rechazó de forma categórica y lo calificó como un montaje político: “Nunca he tenido contactos con grupos armados ilegales o sus jefes y rechazo de plano cualquier clase de ofrecimiento de apoyo que provenga de la ilegalidad. También rechazo las campañas sucias que se multiplican en contra de mi campaña”, manifestó.