Gloria Elena Arizabaleta, representante a la Cámara por el Pacto Histórico y presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación, será quien asuma la investigación contra el presidente Gustavo Petro por las supuestas interceptaciones al candidato Abelardo de la Espriella.

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De la Espriella denunció en distintos medios de comunicación que existe un plan en su contra para matarlo y afirmó que quieren “silenciarlo”.

Cabe señalar que el equipo jurídico del aspirante presidencial de derecha solicitó a dicha Comisión el inicio de una investigación contra el jefe de Estado y “personas indeterminadas del DNI” por presunta violación ilícita de comunicaciones.

La denuncia presentada por el abogado Germán Calderón España, representante legal de Abelardo de la Espriella, abrió una nueva tensión política y más cuando Arizabaleta, afín al Gobierno Petro, será la encargada de adelantar el primer análisis del expediente.

Cabe recordar que la Comisión de Investigación y Acusación es el órgano encargado de tramitar denuncias contra el presidente de la República y altos funcionarios del Estado, según información oficial del Congreso de la República, por lo que su papel será determinante.

Perfil de Gloria Arizabaleta

La representante a la Cámara por el Valle del Cauca es una abogada caleña, que ha desarrollado su trayectoria en el ámbito jurídico con énfasis en derecho penal y derechos humanos, de acuerdo con su hoja de vida publicada en la Cámara de Representantes y perfiles institucionales del Congreso.

Es egresada de la Universidad San Buenaventura y cuenta con especializaciones en Derecho Penal, así como estudios de maestría en Derecho y Derechos Humanos, de acuerdo a registros oficiales.

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También ha realizado formación en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en instituciones como la Universidad Sergio Arboleda y la Universidad Alfonso X El Sabio de España, según su hoja de vida pública.

En 2010, fue procuradora delegada de restitución de tierras, un cargo en el que trabajó en procesos relacionados con el retorno de colombianos a sus territorios.

Luego, entre 2014 y 2021, se desempeñó en la Fiscalía General de la Nación como fiscal delegada ante Tribunal de Distrito y como también como directora nacional de Investigación y Análisis de Seguridad, con énfasis en labores vinculadas a víctimas del conflicto armado, según su hoja de vida pública.

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Posteriormente, en 2022, fue elegida como representante a la Cámara por las listas del Pacto Histórico, y en 2025 fue elegida presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para el periodo 2025–2026, con 15 votos a favor.

Recientemente, su nombre ha tomado relevancia en el debate político debido a su rol dentro de la comisión que analiza la denuncia presentada por el abogado España, representante de Abelardo de la Espriella, por presuntas interceptaciones ilegales en el entorno del Ejecutivo.