Gloria Arizabaleta, representante a la Cámara por el Pacto Histórico y presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación, será quien asuma la investigación contra el presidente Gustavo Petro por las supuestas interceptaciones al candidato Abelardo de la Espriella.

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Como se sabe, el equipo jurídico del aspirante presidencial de derecha solicitó a la Comisión de Investigación y Acusaciónde la Cámara de Representantes el inicio de una investigación contra el presidente Gustavo Petro y “personas indeterminadas del DNI” por presunta violación ilícita de comunicaciones.

“Solicito respetuosamente a esa célula congresional iniciar investigación contra el presidente Gustavo Petro Urrego y contra personas indeterminadas del DNI, de conformidad con el artículo 175 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 329 de la Ley 5a de 1992 y el artículo 192 del Código Penal Colombiano”, dice la carta de Germán Calderón, abogado del candidato.

De acuerdo con Caracol Radio, el caso se sometería a reparto este martes 7 de abril y, de momento, Arizabaleta ya habría recibido varias denuncias sobre el tema.

Precisamente, este lunes Abelardo de la Espriella señaló en distintos medios de comunicación que las acusaciones de Petro en su contra sobre un supuesto vínculo con la empresa Thomas Greg & Sons son un “montaje”.

Además, denunció que existe un plan en su contra para matarlo y afirmó que quieren “silenciarlo”.

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Otras investigaciones contra Petro

Esta no es la única indagación contra Petro que reposa en la Comisión de Investigación y Acusación. En noviembre de 2025 se abrió la indagación contra el mandatario por el presunto abuso de función pública. Esto debido a la denuncia interpuesta por De la Espriella por el caso de los pasaportes.

En el marco de esta investigación, la comisión ordenó al Grupo de Policía Judicial (CTI) para que adelanten una inspección administrativa en la Procuraduría General de la Nación a fin de “identificar el/los número(s) de radicado del expediente disciplinario del denominado “caso pasaportes””.

Asimismo, pidieron levantar un acta e individualizar las piezas procesales “relevantes”; tomar copias simples para cotejo y documentar cadena de custodia, así como rendir un informe circunstanciado a la comisión con listado exacto de folios y providencias.

En su momento, pidieron a la Fiscalía General De La Nación que informe el estado actual del proceso penal que se adelanta contra Alfredo Rafael Saade Vergel, relacionado con el convenio de pasaportes entre la Imprenta Nacional de Colombia y el Gobierno de Portugal, hecho por el que De la Espriella demandó a Petro.

Por su parte, a la Presidencia le ordenaron que certifique si existió acto, directriz o instrucción formal que involucrara a Saade “gestiones o decisiones sobre el contrato de pasaportes” cuando este fungía como jefe de Despacho.