El próximo 9 de abril, a las 9:00 a.m., la Corte Constitucional realizará la revisión del Decreto 1390 de 2025, mediante el cual El Gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica en diciembre del año pasado.

Este análisis de fondo del alto tribunal se realizará con base en la ponencia del magistrado Carlos Camargo que pide tumbar dicho decreto, al considerar que no responde a hechos imprevisibles.

Como se sabe, actualmente, dicho decreto se encuentra suspendido por la alta corte, luego de que la mayoría de los magistrados del alto tribunal coincidieran con que la emergencia y las facultades extraordinarias del Presidente para imponer impuestos con fuerza de ley resultan contrarias a la carta política.

En su momento, Camargo manifestó en un documento de 86 páginas, el cual será discutido en Sala Plena, que es necesaria la suspensión de los efectos de este polémico decreto porque, de lo contrario, las consecuencias aplicación del acto administrativo podrían ser irreversibles.

Para el magistrado Camargo resulta “imperativo” que este alto tribunal “intervenga tempranamente con un alcance real y preventivo frente a estas medidas excepcionales que generan efectos irremediables, principalmente en la vida de los contribuyentes y del conglomerado social”, según se lee en el documento.