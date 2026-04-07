Los movimientos políticos empiezan a tomar forma de cara a la primera vuelta presidencial. De acuerdo con lo que reflejan las encuestas, el panorama apunta a que Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia concentrarán buena parte del protagonismo en la contienda.

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Asimismo, para este martes 7 de abril está previsto un encuentro entre los congresistas electos del Partido Liberal y el expresidente César Gaviria Trujillo, quien lidera la colectividad. El objetivo de la reunión será iniciar el análisis sobre cuál aspirante recibiría el respaldo del partido en las elecciones presidenciales.

JOSEFINA VILLARREAL HERRERA/Josefina Villarreal Herrera El expresidente Césa Gaviria Trujillo durante la IX Convención Liberal que se llevó a cabo en Cartagena el 30 y 31 de Octubre de 2024.

De acuerdo con versiones internas del liberalismo, en las consultas preliminares adelantadas por sus directivas no se percibe un ambiente favorable hacia De la Espriella. Entre los argumentos se menciona que no cuenta con congresistas electos, aunque el senador saliente Mauricio Gómez participa en su campaña a título personal.

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En cuanto a Cepeda, su nombre tampoco tendría fuerza en este momento, debido, entre otros factores, a su propuesta de convocar una constituyente, lo que marcaría distancia con Gaviria, quien fue uno de los arquitectos de la Constitución de 1991.

Respecto a Valencia, persisten algunas dudas dentro del partido, especialmente por antecedentes de 2018, cuando el gobierno de Iván Duque no habría respondido a las expectativas de los liberales.

“El Partido Liberal se encamina y tomará en su momento una decisión en conjunto con sus congresistas electos frente a las elecciones presidenciales por el bien del país”, le manifestaron a El Tiempo fuentes cercanas a las directivas.

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Finalmente, tras la reunión con los congresistas electos, también se abrirá un espacio de diálogo con quienes actualmente ocupan curules pero no continuarán en el próximo periodo legislativo. Se espera que la decisión final sobre el respaldo presidencial se anuncie el próximo lunes 20 de abril.