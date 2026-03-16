El expresidente Álvaro Uribe Vélez resaltó este lunes los “temas fundamentales” en los que coinciden la candidata presidencial Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, quienes han reconocido tener posturas muy distintas en varios asuntos, pero dicen estar dispuestos a “construir” en medio de las diferencias.

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La intervención de Uribe se da precisamente en medio de la polémica por las recientes declaraciones de Paloma Valencia sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo, en una entrevista que concedió junto a Juan Daniel Oviedo a la revista ‘Cambio’.

“Nosotros reconocemos que las familias pueden estar conformadas por dos hombres o por dos mujeres. Pero no estoy de acuerdo con la adopción gay. Yo creo que en ese caso debe prevalecer el niño”, sostuvo Valencia. Seguidamente, Oviedo manifestó su desacuerdo con dicha postura.

Paloma Valencia, la candidata de la derecha a la Presidencia, habla con @federicogomezla, director de CAMBIO, sobre el concepto de la familia. “No estoy de acuerdo con la adopción gay”, dice @PalomaValenciaL sentada al lado de @JDOviedoAr https://t.co/ua3P3M3zrt pic.twitter.com/qaDRgwrnhD — Cambio (@estoescambio) March 15, 2026

Sobre este punto, Álvaro Uribe dijo en su cuenta de X: “Cierto que Paloma y Oviedo tienen diferencias, no las ocultan, ambos respetan la Constitución, son categóricos en el respeto a los niños, Paloma rechaza la ideología de género, ideología que Oviedo no comparte”.

Aunque destacó que “ambos valoran y escuchan la diversidad del país”, afirmando que “Paloma no discrimina colombianos, es caucana, comprende la diversidad que forma a nuestro pueblo. En ella prima el afecto general por sus compatriotas”.

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En cuanto a los temas que los unen, el expresidente señaló que “ambos defienden la libertad y el bienestar colectivo por oposición al estatismo asfixiante que anula la creatividad. En medio de la corrupción que ha deslegitimado la política, Paloma y Oviedo son absolutamente transparentes”.

De Paloma resaltó que “ha sido firme, sin oportunismos, para defender sus ideas. Firme en la seguridad, en la defensa de nuestros soldados y policías, en la oposición a la droga, en el apoyo efectivo al emprendimiento privado, en el estudio de soluciones para la salud, la juventud que no estudia ni trabaja, la mujer cabeza de familia, el adulto mayor”.

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Agregó que Valencia representa “la oposición al odio de clases, representa la economía fraterna para que gane el trabajador, gane el emprendedor, gane la inversión productiva, gane el empleo de calidad. Mejor remuneración, menos impuestos, Estado de tamaño reducido, que no estorbe. Paloma tiene visión clara para apoyar al campesino, al empresario del agro. Siente el compromiso con Banca de Oportunidades, con financiar la economía popular que también sustituya al gota a gota que asfixia al compatriota que vende en la calle”.

Aseguró que en “estos temas fundamentales” coinciden Paloma y Oviedo.

“Si Oviedo o alguien de la Consulta hubiera ganado, ahí estaría Paloma, estaríamos quienes la apoyamos para cumplir la palabra, por supuesto con diferencias en temas”, concluyó el líder natural del Centro Democrático.