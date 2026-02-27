El partido Centro Democrático y la campaña presidencial de Paloma Valencia expresaron su preocupación por la presencia de una mujer armada durante un acto político realizado en el Parque José León Armero, en el municipio de Honda, Tolima.

La actividad contó con la participación de la candidata y del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, además de simpatizantes y miembros de la comunidad.

En un comunicado fechado en Bogotá el 26 de febrero de 2026, el Centro Democrático señaló que la situación fue atendida por la Policía Nacional, que identificó y capturó a la mujer.

“Agradecemos la oportuna reacción de la Policía Nacional que la identificó y la capturó”, indicó el documento difundido por la colectividad.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles adicionales sobre la identidad de la persona detenida ni sobre el tipo de arma que portaba.

En el mismo pronunciamiento, el partido solicitó a las autoridades competentes iniciar una investigación inmediata para esclarecer los motivos por los cuales la mujer armada se encontraba en el lugar del evento político.

“Solicitamos a las autoridades competentes adelantar de manera inmediata una investigación rigurosa que permita esclarecer los motivos por los cuales esta persona armada hacía presencia en el lugar”, señala el comunicado.

El Centro Democrático reiteró la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para el desarrollo de actividades políticas en el país.

Centro Democrático pidió garantías electorales tras irrupción de mujer armada en acto de Paloma Valencia

La colectividad también pidió al Gobierno nacional brindar garantías para el ejercicio democrático y electoral, en el marco de la campaña presidencial de 2026.

“Una vez más, exigimos al gobierno plenas garantías para el ejercicio democrático y electoral, así como las condiciones necesarias para que nuestras actividades políticas se desarrollen en un ambiente de respeto, tranquilidad y estricto apego a la legalidad”, concluye el documento.