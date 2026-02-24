En las últimas horas, se conocieron detalles sobre a la más reciente sesión del consejo de ministros liderada por el presidente Gustavo Petro en la ciudad de Cartagena, misma en la cual se dialogó respecto a las medidas que desde el gabinete se están tomando frente a la reciente crisis climática, que ha venido afectando a varios departamentos del país en las últimas semanas.

Fue justamente en medio de este contexto que, de acuerdo con lo que se conoció, el jefe de Estado anunció una serie de medidas que cree que deberían tomarse. Entre sus declaraciones, se refirió al revuelo que ha surgido en torno al actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, quien, supuestamente, habría anunciado que el Gobierno no iba a aceptar ayuda internacional para enfrentar la emergencia.

“Hay que pedir ayuda a otros países. Eso de que no queremos ayuda, eso no lo comparto yo. Eso fue una malinterpretación del señor de la UNGRD, de sus palabras”, manifestó el primer mandatario

Además, durante su intervención, el presidente Petro fue enfático en que el país no cuenta con todos los recursos necesarios para responder a la emergencia, contradiciendo hasta cierto punto lo anunciado por la Ungrd. Petro precisó que la ayuda, sobre todo en materia de maquinaria, permitiría avanzar en la superación de las inundaciones que aún persisten en zonas como Córdoba y Sucre.

“Ayuda se necesita técnica, profesional. Dragas necesitamos. No las tenemos de sobra. Las dragas las tiene el plan del Golfo sacando oro. 150 dragas por el río Cauca, con astilleros sobre el río Cauca. Las hacen en los astilleros y fluye el oro robado. Entonces, nosotros necesitamos ahora esas dragas para que fluya la vida, no el oro robado”, dijo el mandatario.

¿Qué fue lo que dijo el director de la Ungrd sobre la ayuda internacional para enfrentar la crisis climática?

Las declaraciones de Carrillo a las cuales hizo referencia el presidente Gustavo Petro, fueron las que se transmitieron a la población a través de un comunicado de prensa de la Ungrd y la Cancillería, en el cual se aseguraba que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia (Sngrd) ya contaba con los recursos suficientes y no necesitaba ayuda externa para responder a la emergencia.

“Ayuda internacional solo se activa por solicitud del Gobierno nacional; la respuesta a la emergencia en Córdoba está garantizada”, señala el documento. Y añade: “El SNGRD cuenta con capacidad técnica, logística y operativa para responder a la emergencia en el departamento de Córdoba. El Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) es el único canal autorizado para activar la cooperación internacional”.

#EsNoticia | Ayuda internacional sólo se activa por solicitud del Gobierno nacional, la respuesta a la emergencia en Córdoba está garantizada



· El @SNGRDColombia cuenta con capacidad técnica, logística y operativa para responder a la emergencia en el departamento de #Córdoba.



·… pic.twitter.com/taCWcPDCUv — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) February 18, 2026

Finalmente, ambas instituciones concluyen el comunicado señalando: “El llamamiento internacional se activa solo cuando las capacidades nacionales resultan insuficientes para responder a la emergencia. La emergencia económica declarada por el Gobierno nacional no se enfoca en la respuesta a la emergencia, sino que busca garantizar la recuperación integral posdesastre”.