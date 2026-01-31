A partir de este sábado 31 de enero, la Registraduría Nacional abrió oficialmente el proceso de inscripción de candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República para los comicios programados el próximo 31 de mayo de 2026. El plazo para realizar este trámite se extenderá hasta el 13 de marzo.

Asimismo, durante este periodo, podrán registrar sus candidaturas los partidos y movimientos políticos con personería jurídica vigente ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), así como aquellos apoyados por grupos significativos de ciudadanos, coaliciones o movimientos sociales. De igual manera, se podrán inscribir quienes promuevan el voto en blanco.

En el caso de candidatos elegidos a través de consultas internas, previstas para el 8 de marzo, la Registraduría permitirá la inscripción dentro de los cinco días hábiles posteriores a la declaración oficial de los resultados, conforme al artículo 30 de la Ley 1475 de 2011.

Por otro lado, el registro deberá realizarse de manera presencial en la sede central de la Registraduría en Bogotá. Para ello, los interesados deben agendar previamente una cita enviando un correo a jjrocha@registraduria.gov.co, con copia a mapinto@registraduria.gov.co.

La inscripción podrá ser realizada directamente por los candidatos o por sus representantes legales, delegados autorizados, integrantes de los comités inscriptores o gerentes de campaña de las organizaciones políticas.

Finalmente, la Registraduría enfatizó que, antes de solicitar la cita, los partidos, movimientos y promotores del voto en blanco deben enviar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos formales exigidos. Solo tras la verificación de estos documentos se asignará la cita para formalizar el registro de las candidaturas.