La Registraduría Nacional avaló este viernes 30 de enero el comité promotor de la iniciativa que busca convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, respaldada por el Gobierno Nacional.

La decisión de la Registraduría fue a través de la Resolución 1117 de 2026, en la que certificó que el comité cumple con los requisitos.

Ahora, con este aval, se autoriza el inicio del proceso de recolección de firmas en todo el país.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, uno de los impulsores de la iniciativa, celebró por medio de su cuenta de X el aval de la Registraduría y llamó a trabajar en el proceso de recolección de firmas.

“Se activa así una iniciativa ciudadana que expresa el cansancio frente al bloqueo institucional y la necesidad de abrir, por vías democráticas y legales, un debate de fondo sobre las transformaciones y reformas que el país reclama y que la Constitución prometió o que requieren ser completadas, pero que hoy enfrentan serios obstáculos. El Gobierno del Cambio del presidente Gustavo Petro respalda este ejercicio de participación popular como una expresión legítima del poder constituyente. ¡Es la hora del poder constituyente!“, se lee en la publicación del ministro.

Ahora, los que impulsan esta iniciativa tendrán seis meses para recolectar las firmas, como lo exige la Registraduría. El comité deberá reunir el 5 % del censo electoral, que equivale aproximadamente a 2.050.000 firmas.

Actores del Gobierno han anunciado que esperan recolectar más de 8 millones de firmas.