En octubre de 2025, el presidente Gustavo Petro aseguró que entregará al Congreso las firmas para convocar una asamblea constituyente antes de terminar su mandato el 7 de agosto de 2026, y subrayó que ese proceso “no será para él, sino para el pueblo colombiano”.

Este mismo mensaje fue confirmado este viernes por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien señaló que el próximo 20 de julio se presentará la propuesta ante el Congreso cuando se instale el nuevo Legislativo.

“Va a estar gravitando sobre nosotros la propuesta de una constituyente. Nosotros lo estamos promoviendo desde el Gobierno nacional. Será un proyecto de ley que le presentaremos al Congreso de la República el 20 de julio cuando se instale el nuevo Congreso. Si no hay reforma en el Congreso, habrá constituyente”, sostuvo el ministro de Trabajo durante un evento político del partido En Marcha del exministro Juan Fernando Cristo.

Insistió en que convocar a una eventual asamblea constituyente es más un mecanismo complementario al trámite legislativo tradicional que un reemplazo automático de la función legislativa. Esto ante múltiples rechazos que ha recibido esta propuesta desde distintos sectores políticos.

Ahora bien, se espera que este mismo día de la instalación del nuevo Congreso el presidente Petro junto a su gabinete presente la propuesta.

De hecho, en su momento el jefe de Estado precisó en un discurso en la Plaza de Bolívar: “Ese día yo mismo, con el comité social, entregaré al Congreso de Colombia las firmas y la ley que debe por obligación ser discutida y que convoca a toda Colombia a la asamblea nacional constituyente”.