El Partido Verde Oxígeno presentará este jueves 20 de noviembre su lista al Congreso de la República para las elecciones del 2026, y pudo conocerse que Ingrid Betancourt será candidata al Senado por su propia colectividad. Sería la cabeza de lista.

Este es el regreso de la líder política tras 25 años de ausencia, y actualmente estaría buscando el cargo que ocupaba en el Congreso antes de su secuestro en 2002.

Cabe recordar que Betancourt renunció a su curul en el año 2001 para ser candidata a la Presidencia en las elecciones del 2002, sin embargo fue secuestrada en el mes de febrero cuando hacía campaña política. Este hecho marcó la historia política colombiana.

Asimismo, serán candidatos de Verde Oxígeno, partido fundado por Ingrid Betancourt en 1998, el teniente de la Policía John Frank Pinchao, quien estuvo secuestrado por las Farc durante nueve años y que luego se fugó. Otros de los nombres que estarán en la lista de candidatos de este partido son Silverio Gómez y Deisy Guanaro.

De igual manera, Sofía Gaviria, hermana del exgobernador Aníbal Gaviria, quien ya fue senadora por el Partido Liberal y además es una de las fundadoras de la Federación de Víctimas de las Farc, estará en la lista al Congreso.