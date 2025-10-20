El exsenador y exembajador de Colombia ante el Reino Unido, Roy Barreras, oficializó este este lunes su precandidatura presidencial de cara a las elecciones de 2026.

El expresidente del Congreso, que realizó el anuncio desde el Cerro de Monserrate, en Bogotá, es una de las figuras políticas con mayor relevancia en la consulta del Frente Amplio de marzo.

“Creo en Colombia, por eso he decidido ofrecerle a este, mi país, todo lo que soy: mi vida, mi trabajo, mi compromiso, mi experiencia y mi fuerza. Creo en Colombia, creo en nuestra fuerza. Siento la fuerza de Colombia y sé que si cada familia ha tenido y tiene la fuerza para salir adelante, Colombia sale adelante. Hoy inicio el camino que nos llevará a la Presidencia de la República de Colombia”, dijo Barreras.

Prometo que, vaya donde vaya, nunca olvidaré quién soy, de dónde vengo, los esfuerzos de mi madre ni las razones que me trajeron hasta aquí.



"No olvido que mi causa es sanar a Colombia y salvar las vidas que seguimos perdiendo por la guerra, la desigualdad y la falta de…"

“He invitado a todos los colombianos, de todos los partidos, de todos los sectores. A sectores que aún no conozco y a los que conozco y con los que he compartido la vida durante años. Quiero ser el candidato de todos, no solamente de Santos, de Petro o de González o Rodríguez. Quiero ser el candidato de todos los Brayan de Colombia”, agregó.

El exsenador relató que ha recorrido el país escuchando a campesinos, taxistas (oficio al que él mismo se dedicó), comerciantes, empresarios y mujeres cabeza de familia, donde pudo constatar que “la gente tiene miedo, siente que nadie le responde por su seguridad, y está cansada de la polarización”.

Ante varias incógnitas que lo señalan como el representante de corrientes políticas cercanas al Gobierno, Barreras afirmó que pretende ser “el candidato de todos”.