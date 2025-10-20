Las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud se desarrollaron este domingo con total normalidad en los 6.372 puestos de votación habilitados por la Registraduría Nacional, donde funcionaron 19.869 mesas en todo el territorio colombiano.

Más de 11 millones de jóvenes entre 14 y 28 años estaban habilitados para ejercer su derecho al voto y elegir entre 45.183 candidatos distribuidos en 9.009 listas.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entregó un parte de tranquilidad tras el cierre de urnas a las 4:00 p. m. “Nuestra fuerza pública estuvo desplegada en todo el territorio nacional”, manifestó el funcionario, al destacar el trabajo de los 72.000 uniformados —entre policías y militares— que garantizaron la seguridad durante la jornada.

El ministro también invitó a los ciudadanos a defender la democracia: “Invitamos a todos los colombianos a que denuncien inmediatamente cualquier acto que vaya en contra de una democracia transparente, libre y segura”.

Balance de la Registraduría Nacional

El registrador nacional, Hernán Penagos, destacó que todas las mesas funcionaron con normalidad y que el proceso se desarrolló “con plenas garantías y una logística electoral impecable”.

Penagos resaltó el compromiso de los miles de jóvenes candidatos que promovieron sus propuestas en los territorios y anunció el inicio del conteo preliminar de votos al cierre de las urnas.

Primeros resultados de las elecciones

De acuerdo con el preconteo de la Registraduría Nacional, con el 99,96 % de las mesas escrutadas, más del 53 % de los jóvenes que participaron se inclinaron por partidos y movimientos políticos, 28 % por listas independientes y 18 % por procesos o prácticas organizativas.

En cifras, más de 780.000 votos fueron para partidos políticos, 411.000 para listas independientes y 270.398 para procesos juveniles.

El Partido Liberal lideró los resultados con el 10,17 % de la votación (147.674 sufragios). Le siguieron:

Partido Conservador , con 6,78 % (98.453 votos)

, con 6,78 % (98.453 votos) Centro Democrático , con 5,81 % (84.476 votos)

, con 5,81 % (84.476 votos) Cambio Radical , con 5,42 % (78.688 votos)

, con 5,42 % (78.688 votos) Alianza Verde, con 4,49 % (65.200 votos)

También obtuvieron representación los partidos de La U (4,10 %), Mira (3,39 %), Nuevo Liberalismo (3,19 %), Colombia Humana (1,63 %) y ASI (1,49 %).

Los datos corresponden al preconteo oficial de la Registraduría Nacional, que tiene carácter informativo y no constituye el resultado definitivo de las elecciones. El escrutinio general continuará en las próximas horas.

Participación juvenil por debajo del 13 %

Pese al despliegue institucional y al ambiente tranquilo en todo el país, la participación fue baja. Solo 1.500.444 jóvenes acudieron a las urnas, lo que representa el 12,82 % del censo electoral.

La Registraduría señaló que, aunque la cifra de votantes fue inferior a la esperada, la jornada reafirmó el compromiso del país con la democracia juvenil y el fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana.