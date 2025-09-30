Un nuevo ataque contra un miembro del Centro Democrático se registró este martes 30 de septiembre. Según se conoció, la víctima fue el exconcejal de ese partido, Luis Naranjo, cuyo vehículo fue atacado a tiros con arma larga cuando se movilizaba por Saravena, Arauca.

Producto de este ataque cometido por sujetos desconocidos, dos de los escoltas del miembro del Centro Democrático resultaron heridos.

La precandidata por ese partido Paloma Valencia se pronunció en sus redes sociales y exigió protección para el exconcejal: “Le hicieron un ataque con arma larga e hirieron a sus dos escotas. Exigimos protección para su vida y garantías para la oposición”, escribió en su cuenta de X.

Este, según el político, sería el tercer atentado en su contra. El último que se reportó fue el del pasado 31 de diciembre de 2023, cuando Naranjo se dirigía a Saravena en su camioneta blindada, acompañado por su hermana adulta y su sobrina de 8 años.

En ese momento, el exconcejal se topó con un grupo de hombres armados que llevaban brazaletes del ELN, por lo que rápidamente dio la vuelta a la camioneta para huir de allí. Los hombres empezaron a dispararles, a plena luz del día y con varios otros vehículos en la vía. Según contó, el parrillero agarró un fusil y empezó a disparar “indiscriminadamente”, contó el político.

Asesinan a líder juvenil del Centro Democrático

El atentado contra Luis Naranjo ocurre luego de que en la noche del martes 23 de septiembre fuera asesinado a disparosYeimar Gamboa Yepes, de 20 años, líder juvenil, defensor de derechos humanos y candidato al Consejo Municipal de Juventud (CMJ) por el partido Centro Democrático en Chigorodó.

Gamboa Yepes era ampliamente reconocido por su trabajo comunitario con jóvenes en situación de vulnerabilidad y por impulsar iniciativas de reconciliación en el Urabá antioqueño. Había aspirado anteriormente a un cargo en el CMJ y contaba con una trayectoria activa en procesos de participación ciudadana.