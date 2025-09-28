Compartir:
Por:  Redacción Política

Desde Pasto el expresidente Álvaro Uribe propuso este domingo que las polémicas sentencias de la JEP contra los militares de la patria sean revisadas por la justicia ordinaria.

Esto porque, advirtió, ha habido militares obligados a reconocer delitos no cometidos para evitar condenas de 20 años.

“Este gobierno es derrochón sin límite, así funciona el comunismo, acaba con la plata ajena”: expresidente Uribe

Uribe Vélez concluyó este domingo su visita a Nariño tras un intenso recorrido de 24 horas en el que dialogó con comunidades, empresarios y participó en el foro sobre vivienda con los precandidatos presidenciales del Centro Democrático.

“Han sido 24 horas muy productivas en Nariño, llenas de ideas y propuestas ciudadanas”, dijo el exmandatario.

Así mismo, planteó que “el sistema de medios públicos se use para educación y cultura cívica, no para politiquería”.

Y propuso además una política nacional contra el ‘bullying’ escolar con apoyo de familias, colegios y medios públicos.

Finalmente, alertó por las amenazas al Canal Uno y señaló Uribe Vélez: “Esto huele a castrochavismo”.