Desde Pasto el expresidente Álvaro Uribe propuso este domingo que las polémicas sentencias de la JEP contra los militares de la patria sean revisadas por la justicia ordinaria.

Leer más: Muere corredor durante evento deportivo en Medellín

Esto porque, advirtió, ha habido militares obligados a reconocer delitos no cometidos para evitar condenas de 20 años.

Uribe Vélez concluyó este domingo su visita a Nariño tras un intenso recorrido de 24 horas en el que dialogó con comunidades, empresarios y participó en el foro sobre vivienda con los precandidatos presidenciales del Centro Democrático.

Le puede interesar: ¿Nuevo plagio? Frisby España es señalada de copiar icónica marca de ponqué colombiano

“Han sido 24 horas muy productivas en Nariño, llenas de ideas y propuestas ciudadanas”, dijo el exmandatario.

Así mismo, planteó que “el sistema de medios públicos se use para educación y cultura cívica, no para politiquería”.

No olvide leer: apturan a profesora de preescolar señalada de abusar de 4 niñas en un jardín infantil

Y propuso además una política nacional contra el ‘bullying’ escolar con apoyo de familias, colegios y medios públicos.

Finalmente, alertó por las amenazas al Canal Uno y señaló Uribe Vélez: “Esto huele a castrochavismo”.