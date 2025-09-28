La profesora Luz Ferney Lopera Bedoya fue imputada por su presunta responsabilidad en el delito de acto sexual violento agravado con menor de 14 años, en un CDI del municipio de San Andrés de Cuerquia, ubicado en el norte del departamento de Antioquia.

Todo empezó cuando un padre de familia notó cambios en su hija de cuatro años, quien iba a este preescolar. La menor fue llevada de inmediato a un centro asistencial para las evaluaciones correspondientes al código fucsia, el protocolo de atención a posibles víctimas de violencia sexual en el país.

Las pruebas arrojaron que la menor sí había sido víctima de abuso sexual, y su representante acusó a la profesora de ser la responsable.

Después de esta noticia el Centro de Desarrollo Infantil Mi Mundo Feliz envió un mensaje de WhatsApp a todos los padres de familia de la institución para una reunión extraordinaria.

“Estimadas familias, les extendemos un cordial saludo y les invitamos a una reunión urgente en el CDI hoy a las 3:00 p. m.”, decía el mensaje.

Inmediatamente, explicaron en el documento: “Debido a situaciones recientes que afectan la seguridad y los derechos de nuestros niños y niñas, es fundamental que estén presentes para discutir y encontrar soluciones juntos”.

Según las investigaciones, cuando el colegio envió estos mensajes, la alcaldía municipal ya estaba al tanto de lo que sucedía y, avaló el envío del mismo.

En esa reunión se les puso en alerta a los padres a quienes instaron a también realizarles pruebas a los menores para conocer si también habían sido abusados.

Efectivamente otras niñas entre cuatro y cinco años también habían sido víctimas. El pasado 3 de septiembre la alcaldía de San Andrés de Cuerquia, indicó que la docente implicada en la denuncia como responsable de los presuntos abusos había sido separada de su cargo temporalmente para velar por la protección de los niños.

El pasado 26 de septiembre la maestra fue acusada de haber hecho tocamientos de índole sexual entre 2024 y 2025, a las menores, indicó la Fiscalía. El juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento intramural.