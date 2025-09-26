Compartir:
El Pacto Histórico definió que sí habrá consulta presidencial en octubre para la izquierda pero no con los nueve candidatos iniciales sino con solo tres: el senador Iván Cepeda, el exalcalde Daniel Quintero y la exministra Carolina Corcho.

Los demás aspirantes, Gustavo Bolívar, Susana Muhamad, María José Pizarro, Alí Bantú Ashanti, Gloria Inés Ramírez y Gloria Flórez, se bajaron de sus candidaturas para que el sector de la izquierda sea representado por Cepeda Castro y enfrente al polémico Daniel Quintero, a quien se le sigue un proceso judicial por presunta corrupción cuando era mandatario de Medellín.

Corcho, por su parte, desde un principio dijo que iría hasta el final pese a los pedidos del petrismo contra el ex alcalde de la capital antioqueña.

Además, la senadora María José Pizarro será la cabeza de la lista al Senado y el resto de postulaciones al Congreso se definirán con la consulta interpartidista de octubre, en la que irán el Pacto Histórico, compuesto por la Unión Patriótica, el Polo Democrático y el Partido Comunista por un lado, y se enfrentarán a la Colombia Humana y Progresistas, colectividad que se formó tras la escisión del MAIS.

La consulta interna del Pacto Histórico, partido de gobierno, ha estado dividiendo a la izquierda, donde un sector considera que no hay garantías legales para su celebración el próximo 26 de octubre mientras que otro afirma que es necesaria para llegar unidos a las elecciones de 2026.

Por esa razón, el exalcalde de Medellín se inscribió este viernes para la consulta en la Registraduría Nacional.

“Mi llamado a todos mis compañeros es a que vengan para acá (a la Registraduría a inscribirse), a que hagamos esta consulta juntos y que no mandemos mensajes de división sino de unión. Los colombianos y el Pacto quieren vernos unidos”, expresó.

La exministra de Salud, quien también se inscribió este viernes, señaló que “oficialmente” el Pacto Histórico solicitó la realización de la consulta partidista.

“Oficialmente hay un acta del Comité de Garantías del Pacto Histórico, donde Carolina Corcho y otros precandidatos aparecemos en una consulta interna como precandidatos”, dijo.

Y Cepeda aseveró: “No tememos ni a pactos politiqueros ni a las maquinarias que hoy pretenden tomarse el Pacto Histórico”.