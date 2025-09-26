Juan Fernando Cristo, quien fue ministro de Interior en actual Gobierno de Gustavo Petro, anunció que volverá a la política, haciendo parte del Partido Alianza Verde, donde tratará de impulsar una lista de coalición al Congreso de la República.

Cristo venía siendo parte de Caracol Radio. En la misma emisora nacional respondió a varios interrogantes respecto a este reinicio en su vida política. Lo primero que dijo fue su opinión sobre el Gobierno de Petro.

“He sido un liberal que cree profundamente en la necesidad de los acuerdos para sacar este país adelante. Hay cosas buenas por mostrar de este Gobierno, en este momento hay muchos candidatos y pocas propuestas, voy a salir a las regiones para escuchar a la gente, este país está profundamente dividido y hay que unirlo”, dijo.

No quiso descartar en primera instancia una posible candidatura presidencial, pero advirtiendo que primero quiere escuchar a la gente en las regiones y ser parte del debate político.

“No se puede ser ajeno al debate de las ideas, se debe tratar de construir. Una gran frustración que tuve como ministro del Interior fue no lograr el acuerdo nacional”, apuntó.

Aclaro que tiene como base en su agenda, entre otras propuestas “Sepultar el centralismo y avanzar hacia la autonomía territorial”, “Recuperar la seguridad de Colombia y avanzar en lo que se pueda con los grupos que quieran avanzar en este modelo”, y “Garantizar el desarrollo de un capitalismo moderno, emprendedor y solidario”.

También opinó sobre los resultados del Gobierno actual en el último año: “Como estamos cerca a las elecciones, el Gobierno se ha concentrado más en la campaña y no en gobernar y ejecutar”.

También habló de Asamblea nacional Constituyente: “Yo creo que se ha manoseado tanto el tema de la constituyente que se la ha perdido la importancia. Hoy la constituyente es un mecanismo contemplado en la Constitución, pero se le está asociando a reelección y con algo negativo. Debemos hacer un consenso, la constituyente no es un mecanismo para aplastar a otros”.

Fue interrogado sobre Daniel Quintero y Abelardo de la Espriella, pero se desligó de los dos: “Yo prefiero darle propuestas, ideas, optimismo y fe al país”.

Hay que recordar que Juan Fernando Cristo fue embajador, cónsul, ministro y presidente del Senado. En su paso por el Ministerio de Interior en el Gobierno de Juan Manuel Santos, entre 2014 y 2017 fue pieza clave en la legislación del proceso de paz con las extintas Farc.