El director del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria responsabilizó al presidente Gustavo Petro de la descertificación de exención por interés nacional dictada esta semana por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en materia de lucha antinarcóticos.

“El descertificado en realidad fue el presidente Petro, no fue el país. No hay nadie en el mundo diciendo que el descertificado fue el país. Y eso hay que interpretarlo de esa manera, entre otras cosas, porque Colombia tiene que hacer un esfuerzo por superar este problema en unos meses. No nos podemos quedar por años con el problema de descertificación”, aseveró el exmandatario.

Gaviria dijo además que la certificación puede recuperarse en breve pero siempre y cuando se adopten en materia de seguridad medidas contundentes.

Para ello, explicó, es necesario reforzar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas con mayores recursos y que los uniformados estén en condiciones de enfrentar con mejores armas a las organizaciones criminales y narcotraficantes.

“Yo estoy seguro de que las Fuerzas Armadas de Colombia, si les cambiamos de orientación, si les damos armas de verdad con las que puedan combatir a los grupos armados que son los que tienen el tráfico de drogas, va a ser posible que Colombia eventualmente recupere su certificación”, expuso el líder de las toldas rojas.

En el documento escrito por Gaviria Trujillo sostuvo que “las causas de la descertificación son claras y han sido expresadas sin ambigüedad por el propio Departamento de Estado norteamericano. Son dos, ambas atribuidas específicamente al Gobierno: el fracaso de la política antidrogas, el gobierno Petro y, lo más grave, el acomodamiento del gobierno Petro con las organizaciones narcoterroristas”.