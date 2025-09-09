BOGOTÁ. En la Comisión Quinta del Senado se debatió la crisis de agua en la ciudad de Santa Marta, causada por la falta de alcantarillado que propicia desbordamiento de aguas negras en la ciudad y la falta de un sistema de tratamiento de aguas residuales.

Al respecto, el senador Inti Asprilla, del Partido Alianza Verde, afirmó que el Gobierno Nacional tiene para destinar 31 mil millones de pesos para mitigar las afectaciones del emisario submarino, y agregó que “hay otro proyecto de 37 mil millones de pesos, donde 14 mil millones serán aportados por el Distrito de Santa Marta y el restante será asumido por el Gobierno Nacional para realizar un diagnóstico sobre el estado actual del acueducto y el alcantarillado”.

A su vez, la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, aseguró que “lo que necesita Santa Marta es una planta de tratamiento de aguas residuales y dejar de estar contaminando el mar, porque la teoría de la dilución es un engaño a la ciudadanía, así que el emisario submarino no se puede considerar como un tratamiento”.

Por su parte, el director del Invemar, Francisco Arias, dijo que efectivamente la capital del Magdalena vive una situación compleja que desborda la capacidad que tiene el mar para responder.

Entre tanto, el director de Corpomag, Alfredo Martínez Gutiérrez, expuso que la corporación ha cumplido con sus funciones e hizo una invitación para que la situación se aborde desde un trabajo articulado entre los legisladores, las autoridades ambientales y los gobiernos local y nacional.

La procuradora para asuntos minero energéticos y agrarios, Tania Esperanza Guzmán, explicó que la crisis sanitaria que padece Santa Marta requiere continuidad de mesas técnicas de seguimiento, y agregó que la Procuraduría sigue atenta a la garantía de los derechos de los habitantes de esta ciudad, al igual que de los visitantes, en cumplimiento de normas ambientales y sanitarias a las que se deben acoger las autoridades ambientales.

Por ello, se estableció la creación de una comisión especial para vigilar lo que se está haciendo y lo que se hará en la ciudad frente a este tema, como lo solicitó el senador Didier Lobo, del Partido Cambio Radical. Y se espera la continuación del debate con la presencia del alcalde de la capital del Magdalena, Carlos Pinedo.