BOGOTÁ. El expresidente Álvaro Uribe Vélez advirtió que el presidente Gustavo Petro paralizó la infraestructura del país y debilitó la ingeniería nacional.

Esto al cerrar el foro sobre infraestructura organizado por el ex alcalde de Bogotá y candidato presidencial, Enrique Peñalosa, y en el que también participaron los expresidentes César Gaviria e Iván Duque, así como otros candidatos a la Presidencia de diferentes fuerzas políticas del país.

“El gobierno Petro prácticamente paralizó la infraestructura del país, debilitando a la ingeniería nacional y dejando incumplidos compromisos como los caminos comunitarios y proyectos en zonas apartadas”, señaló el líder natural del Centro Democrático.

Por ello, el ex jefe de Estado planteó la necesidad de fortalecer la participación del sector privado con seguridad jurídica y nuevas herramientas, como el cobro digital de peajes.

La idea, añadió, es “recuperar la confianza ciudadana, garantizar financiación y enfrentar los atrasos que hoy afectan el desarrollo de Colombia”.