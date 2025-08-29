El expresidente Álvaro Uribe reveló que dos días después del atentado contra el precandidato Miguel Uribe Turbay, un ministro del presidente Gustavo Petro le mandó una razón a través del senador Honorio Enríquez para reunirse con el jefe de Estado.

Presidente Petro arremetió nuevamente contra Álvaro Uribe: “A mi no me abrazó Pablo Escobar”

Sin embargo, el exmandatario se negó argumentando que había hecho varias reuniones y que “todo fue inútil”.

“Al siguiente día volvió la razón que me pedían esa reunión para evitar matanzas, mi negativa fue rotunda”, añadió el líder del Centro Democrático.

De hecho, Uribe Vélez señaló que varias personas le expresaron que “el ministro sentía temor por las mañas de Petro. Esto lo transmití a algunos interlocutores, quienes me pidieron no publicarlo porque seguramente el ministro lo negaría”.

Asimismo, responsabilizó al presidente Petro por los señalamientos que hizo en su momento contra el congresista asesinado: “Los trinos de Petro contra Miguel Uribe y su familia son una instigación para que lo asesinaran. Por eso se inventan teorías que distraen sobre los autores intelectuales”, concluyó.

“A mi no me abrazó Pablo Escobar”

En las últimas horas, el enfrentamiento entre ambos líderes políticos ha subido de tono, sobre todo por algunos ataques del jefe de Estado contra el líder del Centro Democrático, a quien acusó haber abrazado a Pablo Escobar.

“A mí no me abrazó Pablo Escobar, ni me subí en el caballo del viejo Ochoa, ni tengo hermanos ni sobrinas mafiosas, ni desaparecí papeles de la Aerocivil antigua”, arremetió el presidente Petro contra Uribe Vélez.

“No hay forma de que le entren a Venezuela”, Nicolás Maduro desafía a EE. UU.

Asimismo, lo cuestionó por los “ataques” contra la jueza que lo condenó: ”¿Puede sentirse valiente el hombre que lanza una jauría para atacar a su jueza? (...) Quizás puede sentirse poderoso porque a su jauría la replicó toda la prensa de los poderosos”.

El mandatario concluyó en su extenso mensaje que no volverá a contestar por este medio: “No volveré a contestarle por escrito por respeto a la mujer que lo ha condenado”, puntualizó.