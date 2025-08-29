El presidente venezolano, Nicolás Maduro, sostuvo en declaraciones recientes que no existe posibilidad de una invasión estadounidense en territorio nacional, pese al envío de buques y tropas norteamericanas hacia la región caribeña. Al mismo tiempo, convocó a la ciudadanía a reforzar la Milicia Bolivariana en jornadas de alistamiento convocadas para este fin de semana.
La reacción del mandatario se conoció luego de que Washington confirmara el desplazamiento de cinco embarcaciones de guerra y alrededor de 4.000 efectivos a zonas cercanas a las aguas de Venezuela.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el operativo se enmarca en acciones contra el narcotráfico, aunque Caracas lo ha interpretado como una amenaza directa al país.
En medio del discurso que dictó este viernes, Maduro insistió en que las sanciones económicas y la presión internacional no han debilitado al país. “Hoy estamos más fuertes que ayer, hoy estamos más preparados para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial”, declaró, al tiempo que enfatizó en que: “No hay forma de que le entren a Venezuela”, haciendo alusión a las fuerzas militares estadounidenses.
El mandatario también vinculó la coyuntura con la reciente decisión de Estados Unidos de elevar a 50 millones de dólares la recompensa por su captura, dentro de una acusación por presuntamente liderar un cartel de narcotráfico.
Frente a este panorama, el jefe de Estado instó a la población a sumarse a la Milicia Bolivariana, un cuerpo compuesto por civiles con orientación ideológica oficialista. Según cifras gubernamentales, la fuerza cuenta con 4,5 millones de miembros, aunque especialistas cuestionan esa estimación y aseguran que el número real es significativamente menor.